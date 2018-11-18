Şehit İsimleri Afrin'de Yaşatılıyor

CANKUT TAŞDAN - Zeytin
Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/ PKK
'dan temizlenen Afrin
'de görev alan Polis
Özel Harekat ekipleri, görev aldıkları bina ve noktalara şehitlerin ismini vererek anılarını yaşatıyor.
Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgenin güvenliğini sürdürmek için görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekat Başkanlığına bağlı Suriye
Görev Gücü, konuşlandıkları bina ve noktalara terör operasyonları ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan emniyet mensuplarının adlarını veriyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilen Özel Harekat daire başkan yardımcıları Önder Güzel, Zafer Koyuncu, Meriç
Alemdar ile Şube Müdürü Münir Murat Ertekin'in yanı sıra çeşitli terör operasyonlarında şehit düşen birçok özel harekat polisinin isimleri görev yapılan bina ve noktalara verildi.
Bu kapsamda hazırlanan tabelalar, polis ekiplerince binaların girişine asıldı.
Afrin
18 Kasım 2018 Pazar 11:21