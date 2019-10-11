Haberler » Güncel » Şehit İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba evinde yas var

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba evinde yas var

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki babaevine ulaştı.

11.10.2019 20:02
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki babaevine ulaştı.
Şehidin Yeni Mahalle'deki babaevine giden Kaymakam Ejder Demir ve beraberindeki askeri yetkililer aileye şehadet haberini verdi.
Haber üzerine eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Bu arada, şehidin Tunceli'deki eşi Gülseren Bebek'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.
İki çocuğu bulunan şehit Bebek'in Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katıldığı öğrenildi.
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba evinde yas var

Barış Pınarı Harekatı, Bebek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:44 "Seksenler" yeniden seyirciyle buluştu
21:43 İstanbul'da yeditepe huzur denetimi yapıldı
21:42 ABD'li uzmanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
21:41 "Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı"
21:41 Iha'ların tespit ettiği, teröristlere ait doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu
21:38 Kırgız Türklerinden "Barış Pınarı Harekatına" destek
21:38 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu
11.10.2019 21:46:40