Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Damcı, Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

Şırnak
'ın Silopi
ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma
Astsubay Çavuş Burçin Damcı, Ordu
'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Damcı'nın (29) naaşı, askeri uçakla Ordu- Giresun
Havalimanına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşları tarafından cenaze aracına kondu.
Şehidin naaşı daha sonra Altınordu
ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Ulu Cami'de tören düzenlendi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Baba Bahattin ile anne Emine Damcı'yı protokol üyeleri teselli etti.
Şehit Jandarma
Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın naaşı, ikindi namazının ardından Ordu Şehitliğinde toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun
Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu ve Giresun
milletvekilleri, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener
, Giresun Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit
, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu
, belediye başkanları ve adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Jandarma, Güncel
Kaynak: AA