14.06.2019 16:20
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Şehit jandarma erin anısı okulda yaşatılıyor

Şehit jandarma erin anısı okulda yaşatılıyor

Siirt'te PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Mustafa Orçun Yaldır'ın kişisel eşyalarının yanı sıra fotoğrafı, üniforması ve şapkası, Karatay Aynur Kasabalı İlkokulu'nda sergileniyor.

Siirt'te PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Mustafa Orçun Yaldır'ın kişisel eşyalarının yanı sıra fotoğrafı, üniforması ve şapkası, Karatay Aynur Kasabalı İlkokulu'nda sergileniyor.
Okulun öğretmenlerinden Perihan Öçgüder, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere vatan sevgisi aşılamak için proje başlattıklarını söyledi.
"Vatan İçin Ölüme Koşanlar" adı verilen proje kapsamında okulda şehitlik köşesi hazırladıklarını anlatan Öçgüder, "Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Aileleri Derneği, İl Jandarma Komutanlığı ve akademisyenlerin desteğiyle bu şehitlik köşesi büyütüldü. Burada Konyalı şehidimiz Mustafa Orçun Yaldır'ın eşyaları ve üniforması sergileniyor. Projenin amacı, çocuklarımıza 'şehitlik nedir, bu vatan için ölüme gidenler neler yaşamış' onları anlatabilmek. Proje ile şehit ailelerini kucaklamak istiyoruz." diye konuştu.
"Ölürsem oğlumun eşyalarına burada sahip çıkılır"
Siirt'in Eruh ilçesinde 2006 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Yaldır'ın (21) annesi Gülizar Süalp ise okulu sürekli ziyaret ettiğini dile getirdi.
Şehit oğlunun hatırasının okulda yaşatılmasının anlamlı olduğunu ifade eden Süalp, "Ölürsem oğlumun eşyalarına burada sahip çıkılır. Oğlumun terliğini, çantasını, gömleğini, mühim eşyalarını verdim. Terörün kökü kurusun. Anneler, gelinler, çocuklar ağlamasın." dedi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği anma köşesinde; şehit Yaldır'ın kişisel eşyalarının yanı sıra fotoğrafları, üniforması ve şapkası bulunuyor.
Kaynak: AA
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