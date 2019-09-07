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Şehit jandarma için tören düzenlendi

07.09.2019 11:14 Şehit jandarma için tören düzenlendi


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Kaynak: DHA

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