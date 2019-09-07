Haberler» genel» Haber

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi memleketine gönderildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi memleketine gönderildiİSTANBUL - İstanbul Havalimanı yolunda tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında tören düzenlendi.

07.09.2019 10:35
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi memleketine gönderildi
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı yolunda tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında tören düzenlendi.
İstanbul Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken hatalı sollama yapan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası ağır yaralandı. Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında bu sabah askeri tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi, Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Şehidin eşi Fatma Yenier, Şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.
Düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulundu. Yenier'in Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek özgeçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı tören birliği ve silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konuldu.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi memleketine gönderildi

Ali Cenk, Jandarma, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
11:02   Geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor
10:51   Balık sezonu açıldı, tezgahlar şenlendi
10:44   Gastronomi kentinin vazgeçilmez lezzeti "Nohut Dürümü"
10:42   Bingöl'de öğrenciler ikinci el eşyacıları hareketlendirmeye başladı
10:35   Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi memleketine gönderildi
10:27   Gazeteci ve Tarihçi Olsi Jazexhi, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını anlattı
10:21   Güvenli Bölge kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye geldi