Haberler » Güncel » Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinçer anıldı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinçer anıldı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer, Bigadiç'in Bademli köyünde kabri başında anıldı.

06.10.2019 17:18Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinçer anıldı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer, Bigadiç'in Bademli köyünde kabri başında anıldı.

04 Ekim 2018 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer, Bigadiç'in Bademli köyünde kabri başında anıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel ve Yönetim Kurulu üyeleri de anma programında hazır bulundu. Şehit Dinçer adına okutulan mevlite; şehidin yakınları, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma Komutanı, MHP Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit sonrası verilen yemek hayrına katılan MHP il Başkanı Yüksel ve yönetimi, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - BALIKESİR

Jandarma, Bigadiç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:00 Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi
22:59 Çankırı'da otomobille traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
22:57 Muğla'da korkutan deprem
22:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de Türk iş adamlarıyla buluştu
22:56 31 mart seçimlerinde sp'li iki kişiyi öldüren 3 sanık, hakim karşısında
22:55 Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
22:55 Doktor ile hasta yakını arasındaki yumruklu kavga kamerada