25 Kasım 2018, 18:02
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinçer İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinçer İçin Mevlit Okutuldu

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer (29) için Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer (29) için Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bademli Mahallesi'nde, şehidin baba evinde okutulan mevlide, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytunç Tayfur, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve Mevlidi Şerif'in okunmasıyla devam eden program, dua edilmesinin ardından verilen yemek ile sona erdi. Bigadiç,Jandarma
25 Kasım 2018 Pazar 18:02