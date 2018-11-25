Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinçer İçin Mevlit Okutuldu

Batman
'ın Gercüş
ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit düşen Jandarma
Uzman Çavuş Okan Dinçer (29) için Balıkesir
'in Bigadiç
ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Bademli
Mahallesi'nde, şehidin baba evinde okutulan mevlide, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey
, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu
, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytunç Tayfur, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan
ve AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve Mevlidi Şerif'in okunmasıyla devam eden program, dua edilmesinin ardından verilen yemek ile sona erdi.
Bigadiç,Jandarma
25 Kasım 2018 Pazar 18:02