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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın ailesine acı haber verildi

Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42), Aksaray'daki ailesine acı haber verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın ailesine acı haber verildi
02.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:58
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42), Aksaray'daki ailesine acı haber verildi.
Paşacık Mahallesi 1651 Sokak'ta oturan anne Elmas Fidan, oğlunun şehadet haberini askeri yetkililerden aldı. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.
Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.
Şehadet haberinin duyulmasının ardından Fidan ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.
Evli ve iki çocuğu bulunan şehit Fidan'ın babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eyüp Fidan, Jandarma, Güncel, Haber

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