Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca devam edilen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

03.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:39
Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca devam edilen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
Şehit Fidan'ın cenazesi, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan alınarak, kara yoluyla Aksaray'a getirildi. Şehidin cenazesi, buradan Paşacık Mahallesindeki annesinin evine götürüldü.
Helallik alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Somuncu Baba Camisine getirildi.
Burada düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Törende, şehidin annesi Elmas, eşi Derya, kardeşi Ali ve çocukları Emre (7) ile Dilara Fidan (13) da hazır bulundu.
Bakan Soylu, babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği belirtilen şehit Fidan'ın oğlu minik Emre ile tören öncesinde bir süre sohbet etti.
İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın cenaze namazını kıldırdığı şehit Fidan'ın naaşı, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılan, sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanan törene, Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Çetin'in yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Eyüp Fidan, Jandarma, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Seyyar satıcının arabasını kurtarma mücadelesi - Haber 19:00: Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 17:48: Batman'da bir evi böcekler istila etti - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin