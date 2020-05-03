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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fidan'ın cenazesi Aksaray'a uğurlandı

Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fidan'ın cenazesi Aksaray'a uğurlandı
03.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:32
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.
Havalimanı'nda düzenlenen törende, Fidan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak, cenaze aracına götürüldü.

Saygı duruşunun ardından Fidan'ın naaşı, memleketi Aksaray'a uğurlandı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Aksaray, Güncel, Haber

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