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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun Manisa'daki eşine acı haber ulaştı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi
03.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:12
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun Manisa'daki eşine acı haber ulaştı.

Yunusemre ilçesinde Atatürk Mahallesi 5907. Sokak'ta oturan Ayşe Karaaslan Kuzu, eşinin şehadet haberini askeri yetkililerden aldı.
Şehidin eşi, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Şehit Kuzu'nun Ayşe Karaaslan ile henüz nikahlandığı ve düğün yapamadığı öğrenildi.
Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin eşinin evinin önünde sağlık ekibi bekletiliyor.
Şehadet haberinin duyulmasının ardından mahalle sakinleri de evin önünde toplandı.
Şehidin cenazesi, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verilecek.
Bitlis'te merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bir grup teröristle girilen çalışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Kuzu, Güncel, Haber

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