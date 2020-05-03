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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenazesi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

03.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:25
Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenazesi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.
Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törenin ardından Balıkesir'e gönderilen Kuzu'nun naaşı, helallik alınması için Okçular Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, dua edildikten sonra tören için mahalle meydanına taşındı. Tören sırasında şehidin annesi Refika Kuzu ile eşi Ayşe Karaarslan Kuzu büyük üzüntü yaşadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı törende, katılımcılara sık sık "sosyal mesafeye" uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. İvrindi Belediyesi ekipleri ise hijyenik maske ve eldiven dağıttı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun naaşı, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan tarafından kıldırılan ve katılımcıların aralarında mesafe bıraktığı cenaze namazını müteakip mahalle mezarlığında
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Bitlis'teki görevine 2 yıl önce başlayan başlayan 30 yaşındaki Hasan Kuzu, dün Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silah arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan ile şehit olmuştu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Kuzu, Güncel, Haber

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