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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya anısına futbol turnuvası

Yol kontrolü ve arama faaliyeti icra ederken sivil aracın çarpması sonucu şehit olan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya anısına futbol turnuvası düzenlendi.

14.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:39Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya anısına futbol turnuvası
Yol kontrolü ve arama faaliyeti icra ederken sivil aracın çarpması sonucu şehit olan İl Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca düzenlenen turnuvanın final karşılaşmasını Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Gençlik ve İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Cezaevi Kurum Müdürü Mustafa Gül ile sporseverler izledi.

Emniyet Müdürlüğü takımını yenerek turnuvanın şampiyonu olan Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kupasını Vali Şentürk ve Tuğgeneral Yalçınkaya, Emniyet Müdürlüğünün kupasını İl Emniyet Müdürü Namal, üçüncü ve turnuvanın centilmen takımı Bilecik Valiliğinin kupasını da Cumhuriyet Başsavcısı Ceylan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Göktaş verdi.

Vali Şentürk, görevi başında şehit olan Uzman Çavuş Kaya'ya ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, anlamlı turnuvayı düzenleyen Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ve katılan takımlara teşekkür etti. - BİLECİK

Jandarma, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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