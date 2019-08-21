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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babaevinde yas

Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba evine ulaştı.

21.08.2019 20:45
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babaevinde yas

Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba evine ulaştı.


İlçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi' nde yaşayan Uçar'ın ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.

Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi' nde toprağa verileceği bildirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babaevinde yas

Mehmet Uçar, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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