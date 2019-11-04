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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yaralı son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Merkez Komutanlığı'nda spor yaptığı sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

04.11.2019 17:00
İzmir Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Merkez Komutanlığı'nda spor yaptığı sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Yaralı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, İzmir'de düzenlenen törenin ardından Konya Havalimanına getirildi. Şehidin naaşı daha sonra "helallik" alınmak üzere Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki babevine götürüldü.
Şehidin naaşı daha sonra Yediler Sancak Camisi avlusuna getirildi. Şehidin annesi Havva ve babası Ahmet Yaralı ile yakınları burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Baba Yaralı, törende asker selamı vererek "Çok şükür evladımızı verdik. Demekki Allah onu çok seviyormuş. Bir evladımız daha var onu da veririz." dedi.
Yaralı'nın cenazesi ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Ahmet Dede Yediler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Törene, Yaralı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile çok sayıda kişi katıldı.
Bekar ve üç kardeş olan şehit Mehmet Yaralı, dün spor yaptığı sırada rahatsızlanarak İzmir Foça Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yaralı son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma, İzmir, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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