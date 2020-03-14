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Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor.

14.03.2020 03:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:29
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, 3. Sayfa

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