Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor.
14.03.2020 03:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:29
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor
Kaynak: İHA
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