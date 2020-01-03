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Şehit kahraman polis memuru memleketinde de anılacak

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik saldırısına kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde de anma programı düzenlenecek.

03.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:20 Şehit kahraman polis memuru memleketinde de anılacak
İzmir'de, terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik saldırısına kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'ın ilçesinde de anma programı düzenlenecek.
Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, Baskil Kaymakamlığınca düzenlenen program kapsamında kabri başında anılacak.
Kaymakam Oğuz Cem Murat yaptığı açıklamada, ülkemizi canı pahasına koruyan kahraman polis memuru şehit Fethi Sekin'i ölüm yıl dönümünde bazı etkinliklerle anacaklarını söyledi.
İlçedeki kurumlarla hazırladıkları programda şehidin kabrine, "saygı yürüyüşü" yapılacağı, Kur'an-ı Kerim ve dualar okunacağını ifade eden Murat, şehidin babasının burada bir konuşma yapacağını, Baskil Anadolu Lisesinde de saygı duruşunda bulunulacağını, İstiklal Marşı ve şiirlerin okunacağını, şehitle ilgili belgesel sunumu yapılacağını belirtti.
Murat, Baskil Merkez Camisinde öğle namazını takiben şehit için ayrıca mevlit okutulacağını dile getirerek, tüm vatandaşları programa davet etti.

Fethi Sekin, Baskil, PKK, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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