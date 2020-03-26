Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şehit Karataş son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

26.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:20
Şehit Karataş son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş 'ın cenazesi, Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.
Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Karataş'ın cenazesi, helallik alınması için Sızan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, burada yapılan duaların ardından tören için mahalle meydanına getirildi. Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen törende cenazeye katılanlara sık sık "sosyal mesafeye" uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Bozova Belediyesi ekipleri, cenaze törenine katılanlara hijyenik maske ve eldiven dağıttı. Şehidin cenazesi, katılımcıların, aralarında mesafe bırakarak kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında Şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile diğer yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi.
Yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Karataş'ın bekar olduğu öğrenildi. Irak'ın Haftanin bölgesinde dün, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucu 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Karataş, Bozova, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Şehit Karataş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Haberler
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran’da, ordu biyolojik tatbikat başlattı Haberler
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak

Son Dakika Güncel Haberleri

15:55: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan "Evde Kal, Kitap Oku" kampanyasına destek - Haber 15:55: YSK Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti - Haber 15:55: YSK, CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını... - Haber 15:55: İstanbul'da korona virüs fırsatçılarına baskın - Haber 15:54: Adıyaman'da kaçak üretilen 24 bin maske ele geçirildi - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber