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Şehit kardeşi anısına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bulundu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kişi, şehit kardeşi anısına yaptırılan çeşmenin yanında ölmüş halde bulundu.

11.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:14Şehit kardeşi anısına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bulundu
'ın ilçesinde bir kişi, şehit kardeşi anısına yaptırılan çeşmenin yanında ölmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Aşağı Cumafakılı köyünde dün sabah saatlerinde "araziyi dolaşacağım" diyerek traktörle evden ayrılan Ali Elhan'ın (53) gece saatlerine kadar dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı.
Arama sonucunda Elhan, köy arazisinde kardeşi şehit Resul Elhan adına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Yozgat Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Elhan'ın kardeşlerinden Resul Elhan'ın 21 Temmuz 1996'da Tunceli'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olduğu, diğer kardeşi Süleyman Elhan'ın da geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sorgun, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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