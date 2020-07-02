Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı

Hatay'da, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek'in ağabeyi Orhan Akgöbek, kardeşinin mezarının maketini yaptı.

02.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:16
Hatay'da, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek'in ağabeyi Orhan Akgöbek, kardeşinin mezarının maketini yaptı.
Dörtyol ilçesinde yaşayan Orhan Akgöbek, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 2015'te, terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan kardeşi Doğan Akgöbek'in mezarının maketini bir aylık çalışmayla yaparak, iş yerine koydu.
Orhan Akgöbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maketle hem ona duyduğu özlemi giderdiğini hem de teselli bulduğunu söyledi.
Şehit kardeşinin defnedildiği mezarlığı da her fırsatta ziyaret ettiğini belirten Akgöbek, "Şehit kardeşimin defnedildiği mezarlığı bir aylık çalışmayla makete işledim. Makete baktıkça teselli oluyorum." dedi. Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Hatay, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: İnegöl Belediyesi yüzme havuzu hizmete giriyor - Haber 17:24: "Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü" masaya yatırıldı - Haber 17:23: Köylülerin üreteceği elektrik içme suyu pompalarında kullanılacak - Haber 17:23: Gaziantep'te 14 ev karantinaya alındı - Haber 17:23: Konya'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 16:57: Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi - Haber 16:33: Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı - Haber 15:48: ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı - Haberler 12:30: Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor - Haberler 20:57: Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor - Haberler