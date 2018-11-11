- Şehit Kaymakam Safitürk gözyaşlarıyla anıldı
MARDİN - Mardin
'in Derik
ilçesinde düzenlenen terör saldırısında görevi başında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk
, adının yaşatıldığı lisede gözyaşları içinde anıldı. Mardin'in Derik ilçesinde PKK
'lı teröristler tarafından makamına konan bombanın infilak ettirilmesi sonucu görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, şehit edilişinin ikinci yıl dönümünde görev yaptığı Derik'te adının yaşatıldığı Şehit Kaymakam Muhammed Fatih
Safitürk Anadolu Lisesinde düzenlenen programla anıldı. Törene katılan vatandaşlar, öğrenciler ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Programa Safitürk'ün görevine gönüllü olarak gelen Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas
, ilçe yöneticileri, emniyet personeli, Safitürk'ün mesai arkadaşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayatını ve özverili çalışmalarını anlatan slayt gösterisi sergilendi.Gözyaşları sel olduŞehit Kaymakam Safitürk'ün Derik ilçesine yapılmasını planladığı projelerin yer aldığı gösterim izleyiciler ile paylaşılırken duygu dolu anlar yaşandı. Mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Programda adının yaşatıldığı okulun öğrencisi tarafından okunan mektup katılımcıları gözyaşlarına boğdu. Mektup yarışmasında birinci olan 12'nci sınıf öğrencisi Selma
Çetin mektubunda Safitürk'ün ölmediğini, binlerce doktor, öğretmen, kaymakam Safitürk'lerin yetiştiğini anlatarak ilçeye kattığı değerleri kaleme alarak katılımcılara okudu.Anma programı öğrenciler tarafından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına söylenen şarkıların ardından sona erdi.
11 Kasım 2018 Pazar 13:44