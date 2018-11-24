Şehit Kaymakam Safitürk Halı Saha Turnuvası Sona Erdi

Pamukova
ilçesinde düzenlenen Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk
Halı Saha Turnuvası sona erdi.
İlçede yapılan turnuvaya katılan 20 takım, 4 grupta bir ay boyunca mücadele etti.
Final maçında Kaya Simit Futbol
Takımı, Emniyet Takımı'nı 6-4'lük skorla mağlup ederek şampiyon oldu.
Turnuvada, Emba Emlak Futbol Takımı, en centilmen takım olmaya layık görüldü.
Dereceye giren takımlara ödüllerini, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Fatih Akın
, Gençlik Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Mehmet Atmaca
, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Ihlamur, şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk takdim etti.
Turnuvada şampiyon olan Kaya Simit Futbol Takımı, kazandıkları kupayı, şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk'e hediye etti.
Futbol,Pamukova
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:45