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Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasından Vali Akbıyık'a ziyaret

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

09.09.2019 14:12 Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasından Vali Akbıyık'a ziyaret
Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Vali Akbıyık, Asım Safitürk'ü makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, sohbet ettiği Safitürk'e yöreye has el dokuması kilim hediye etti.
Vali Akbıyık daha sonra Safitürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çarşı merkezini gezdi.

Muhammed Fatih Safitürk, İdris Akbıyık, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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