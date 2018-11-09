Şehit Kaymakam Safitürk'ün İsmi İzmir'de Yaşayacak

Mardin
'in Derik
Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK
'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk
'ün isminin verileceği İzmir
'in Menderes
ilçesindeki okulun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Yatırım programındaki 24 derslikten oluşan ve bünyesinde spor salonu, sergi alanı, kütüphane, fen laboratuvarları, resim, müzik atölyeleri ve çok amaçlı salonu bulunan Menderes Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, modern yapısıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak.
İnşa edilecek olan yeni okul, teknik donanımı yüksek, depreme dayanıklı, modern, engelli erişimine uygun ve Fatih Projesi ile uyumlu bir yapı olarak hizmet verecek.
Temel atma töreninde konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız
, güzel bir okul daha inşa edileceğini belirterek, "Eğitim, kişilerin, ailelerin ve toplumların hayatında en önemli hadisedir. Söylenmek kolaydır, onun yerine bir mum yakın. İşte bu, çare olmaktır, probleme çözüm sunmaktır." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi
ise, eğitime yapılan yatırımın, insanlığın ve ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Her şeyin insana ve insan aklına odaklandığı bu çağda, evlatlarımız için öncelikle fiziki koşulları iyileştirecek çalışmalarla işe başladık. İlimizdeki eğitim yatırımlarına çok önem veriyoruz. İzmir'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştık. İkili eğitimden tekli eğitime geçmek için çok ciddi bir enerji harcıyoruz."
Menderes,Fatih,İzmir