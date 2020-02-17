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Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi, Silopi'de yaşatılıyor

MARDİN'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ismi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan köprüye verildi.

17.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:08Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi, Silopi'de yaşatılıyor

MARDİN'in ilçesinde, PKK'lı teröristlerce görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ismi, Şırnak'ın ilçesinde yapılan köprüye verildi.

Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce 10 Kasım 2016 günü makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Başverimli belde belediyesi tarafından yapılan köprüye verildi.

Geçen yıl yıkılan köprünün yerine bu köprüyü inşa ettiklerini anlatan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, "Belediye meclis kararı ile yeni yaptığımız köprüye Derik Kaymakamı şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün ismini verdik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailelerinde sabır diliyorum" dedi.



Muhammed Fatih Safitürk, Silopi, Derik, Güncel

Kaynak: DHA

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