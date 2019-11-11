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Şehit Kaymakam Safitürk vefatının 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk mezarı başından ölümün üçüncü yıl dönümünde anıldı.

11.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:52Şehit Kaymakam Safitürk vefatının 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk mezarı başından ölümün üçüncü yıl dönümünde anıldı.

Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen 35 yaşındaki Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. Baba Asım Safitürk, ailesi ve sevenleri her fırsatta şehit kaymakamın mezarını ziyaret ederek dualar okuyor. Baba Asım Safitürk'te sık sık evladının mezarını ziyaret ediyor. Şehit Kaymakam Safitürk, için mezarında bir anma programı düzenlendi. Gerçekleşen programa şehit Kaymakamın Babası Asım Safitürk, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, kaymakamlar, vali yardımcıları ve davetliler katıldı.

Ailelere sabır versin

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk anma töreninde yaptığı açıklamada, "Asım Safitürk, "Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum hepiniz hoş geldiniz sefalar verdiniz. Allah hepinizden razı olsun" derken Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede görev yaparken 15 Temmuzda milli iradeyi savunurken vermiş olduğumuz şehitlerimiz var. Her bir meslek grubundan milli eğitimden diyanet camiyasına kadar adliyemizden mülki idareye kadar şehitlerimiz var. Bu millet kadirşinaz bir millet yapılan iyiliği yapılan fedakarlığı unutmuyor. Şehitler her bir ailenin efradı her bir ailenin bir ferdi oldular. O acı bütün ailelerimiz tarafından hissedildi bölüşülüp azaltılmaya çalışıldı. Eğer bugün minarelerimizde ezanlar okuna biliyorsa gönlerimizde bayrağımız nazlı nazlı dalgalana biliyorsa namusumuz güvence altındaysa inanıyor ve biliyoruz ki yapılan bu fedakarlıklar sayesinde bunlar oldu. Biz burada bu töreni huzur içerisinde yapabiliyorsak yine onlara borçluyuz. Allah bizi bu duygudan mahrum etmesin Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program şehit Kaymakam Safitürk'ün mezarına karanfil bırakma ve dualarla son buldu. - SAKARYA

Muhammed Fatih Safitürk, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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