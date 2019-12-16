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Şehit Kemal Sayar için mevlit okundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar için memleketi Havza'nın Gidirli Mahallesi'nde mevlit okundu.

16.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:01Şehit Kemal Sayar için mevlit okundu
'ın İdil ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar için memleketi 'nın Gidirli Mahallesi'nde mevlit okundu.

Gidirli Mahallesi Camisinde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Havza Belediyesi iş birliğinde düzenlenen mevlide şehidin ailesinin yanı sıra Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Bahadır Çay ile vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından Kaymakam Yılmaz ile Belediyesi Başkanı Özdemir, şehidin babası ve kardeşlerine taziye dileklerini iletti. Kaymakamı Metin Yılmaz, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Şehitlerimizin emanetleri için her zaman kapılarımız açık. Bu vatanı vatan yapan aziz şehitlerimizdir. Bizler onların emanetlerine karşı her zaman göreve hazırız" dedi. - SAMSUN

Kemal Sayar, Şırnak, Havza, Yaşam

Kaynak: İHA

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