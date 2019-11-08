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Şehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildi

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan eşine şehadet belgesi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın şehit eşini ziyareti Şehit'in eşine şehadet belgesinin verilmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın yapılmasıŞehit Kır'ın eşine şehadet belgesi...

08.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:18
Şehit Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın 'de yaşayan eşine şehadet belgesi
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın şehit eşini ziyareti
Şehit'in eşine şehadet belgesinin verilmesi
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın yapılması
Şehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildi
HAKKARİ - 'de 9 Nisan'da kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan eşine şehadet belgesi takdim edildi.
Bağlar Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit Kır'ın eşi Zilan Zerek Kır'a ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
Şehadet belgesinin aileye takdim edilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.
Şehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildi

Jandarma, Tunceli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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