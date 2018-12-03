Şehit Kızı, Babası Adına Kütüphane Kurdu

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:38



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:38

Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde 1995 yılında teröristler tarafından şehit edilen Güvenlik Korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman, babasının adına oluşturduğu kütüphanenin açılışı gözyaşları arısında yapıldı.Şehit kızı Şirin Adıyaman'ın babası Yusuf Adıyaman'ın adını verdiği kütüphanenin açılışına Vali İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Müftü Vekili Şaban Güldal, şehidin oğlu Türkiye Harp Mamulleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve şehidin ailesi katıldı.Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleri ile şehit ailesi tarafından Şehit Yusuf Adıyaman'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı yaptı. Daha sonra konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'de gündemlerinin kitap ve eğitim olduğunu belirterek, "Bütün Hakkarililerinde gündeminin kitap ve eğitim olmasını istiyoruz. Çünkü bu gençliğimizin ve ülkemizin geleceğini kitapta ve eğitimde görüyoruz. Onun için de Hakkari'de 'Bir Kitap Bir İnsan' projesini başlattık. Herkes bir kitap okuyacak. İnsan kitap kadar, kitap da insan kadar kıymetlidir. Tabi ki kitap okumanın yolu da böyle kütüphanelerden, okullardan ve bu mekanlardan geçiyor. Ben bundan dolayı Şehit Yusuf Adıyaman Kütüphanesinin açılmasında emeği geçen kızı Şirin Adıyaman'a ve emniyet müdürümüze, baro başkanımıza, askerlerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.Memleketimizin şehitler sayesinde ayakta durduğunu dile getiren Vali Akbıyık, "Milletimiz; Çanakkale'de, Malazgirt'te, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz'da, Kore'de şehit verdi. Tabi bu toprakların vatan olması için Hakkarililer de yüzlerce şehit verdiler. İnşallah bundan sonra şehit veremeyeceğiz. İnşallah bundan sonra sonsuza kadar hür, bağımsız ve huzur içerisinde yaşayacaktır. Şehidimiz Yusuf Adıyaman'ın adı artık bu kütüphanede yaşayacak" şeklinde konuştu.Şehit kızı Şirin Adıyaman ise, babasını anlatırken zaman zaman duygulu anlar yaşadı. Protokolde bulunan aile fertleri gözyaşlarına hakim olamazken, şehit kızı Elmas Adıyaman ise babası Yusuf Adıyaman için şiir okudu.Hakkari İl Müftülüğünde görevli Vaiz Yılmaz Önal tarafından dua okunmasının ardından program sona erdi. - HAKKARİ