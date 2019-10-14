Şehit kızı harekatta görev almak için başvuru yaptı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir grup sağlık çalışanı Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için askerlik şubesine başvurdu. Dilekçe vererek başvuranlar içerisinde, 1979 yılında teröristlerle çıkan çatışmada babası şehit olan Fatma Mücahitoğlu'nun da yer alması dikkat çekti. 44 yaşında ve çocuk annesi olan Mücahitoğlu, "Babam gibi kanımı bu vatana feda etmeye ben de varım" dedi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyona katılmak isteyen sağlık çalışanları, imzaladıkları dilekçeler ile askerlik şubesine başvurdu. Aralarında 1979 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada babası İbrahim Çağlar'ı kaybeden Fatma Mücahitoğlu'nun da yer aldığı gönüllüler, Sağlık Müdürlüğü'ne de dilekçelerini ileterek harekatta görev almak istediklerini belirtti.

100'ÜN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURDU

Sağlık-Sen İskenderun Şube Başkanı Mehmet Fazıl Geçer, "Kahraman Türk ordumuza destek amacıyla buradayız. Bize görev verildiği takdirde biz de onların yanında görev almaya hazırız. Burada bulunan arkadaşlarımız temsili geldi. Askerlik şubesine bıraktığımız imzalı dilekçe sayısı 100'ün üzerinde. Şehit kızı Fatma Mücahitoğlu gibi aramızda imza atan kadınlar da var. Gönüllü olarak 'Biz de göreve hazırız' dediler. İl Sağlık Müdürlüğü'ne de giderek oraya da dilekçemizi vereceğiz. Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu yerde olmak hizmet vermek görev almak için hazırız" dedi.

'BABAM GİBİ GÖREV ALMAYA HAZIRIM'

4 çocuk annesi şehit kızı sağlık memuru Fatma Mücahitoğlu ise "Babam kendini bu yolda feda etti. Ben de bu vatan için varım. Ne zaman görev olursa bu bayrağın altında görev yapmaya her zaman hazırım. Babamın yokluğuna da dayandım. Onsuz büyüdük. Babam gibi kanımı bu vatana feda etmeye bende varım" diye konuştu.