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Şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki şehit babası Ali Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na oğlundan kalan 3 aylık şehit maaşını bağışladı.

12.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:47
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki şehit babası Ali Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na oğlundan kalan 3 aylık şehit maaşını bağışladı.
Şair Eşref Mahallesi'nde yaşayan Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında çok zorluk gördüğünü, 2 kez evlat acısı yaşadığını ve eşini de kaybettiğini belirtti.
Ortanca oğlu Bayram Ay'ı 1996 yılında Hakkari'de şehit verdiğini, büyük oğlunun ise beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğini anlatan Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci sonrası başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na şehit oğlu için aldığı 3 maaşı bağışlama kararı verdiğini anlattı.
Herkesi gücü yettiğince bu kampanyaya destek olmaya davet eden Ay, şöyle konuştu:
"Türkiye'miz kimseye muhtaç olmasın, güçlü olsun diyerek oğlumun 3 şehit aylığını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladım. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, o başımızda olmasa biz ne yaparız ' Bu millet ne yapar' Biz bize yetelim, devletimize destek olsun diye bağış yaptım. Vatan için canımızı veririz. 3 oğlumdan geriye bir oğlum kaldı şimdi onunla yaşıyorum. 5 erkek torunum var. 5 asker daha yetiştiriyorum." Şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ali Ay, Kültür Sanat
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