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Şehit Mehmet Atıcı Kuran Kursu açıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İmamoğlu'nda şehit babası İsmail Atıcı ve annesi Esin Atıcı tarafından Türkiye Diyanet Vakfına hibe edilen binada yaptırılan Şehit Mehmet Atıcı Kuran Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

19.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:02Şehit Mehmet Atıcı Kuran Kursu açıldı
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İmamoğlu'nda şehit babası İsmail Atıcı ve annesi Esin Atıcı tarafından Türkiye Diyanet Vakfına hibe edilen binada yaptırılan Şehit Mehmet Atıcı Kuran Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever'in de bulunduğu törende açılış kurdelesini keserek Kuran kursunu açan Vali Demirtaş, Şehit Mehmet Atıcı Kuran Kursu'nun ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Şehit Mehmet Atıcı'nın babası İsmail Atıcı'ya teşekkür plaketinin verildiği açılış töreni, Vali Demirtaş'ın Kuran kursu binasında yaptığı incelemelerin ardından son buldu. - ADANA

Güncel

Kaynak: İHA

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