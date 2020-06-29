"Şehit Mehmet Ayan" uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Şehit Mehmet Ayan" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:34
Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Şehit Mehmet Ayan" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan beşi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. ’Şehit Mehmet Ayan’ uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Ayan, Trabzon, Güncel, Haber
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