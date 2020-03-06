Şehit Mehmet Uçar'ı Anma Programı

Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Anma programına Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Okan Şener, Şehit Mehmet Uçar'ın ailesi ile akademisyenler, öğrenciler ve askeri personel katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya: "İnsan doğacağı toprakları seçemez; bu kaderdir. Bizim kaderimiz de Türkiye gibi güzel bir toprak parçası üzerinde yaşamak. Tabi nice güzellikleri olan bu toprak parçasında yaşamak, farklı güçlerin kirli emelleri yüzünden oldukça zor olmaktadır. Geçmişten günümüze kadar bunun böyle olduğu aşikârdır. Türkiye tarihi sıradan bir tarih değil; ihtişamlı bir tarihtir. Nifak tohumları her zaman atılmaya çalışıldı, atılmaya da devam edilecektir. Komşu sınırımızdaki olaylar bizlere önemli dersler verdi. Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve korumak için yediden yetmişe her Türk vatandaşına önemli görevler düşmektedir. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan odakların tek gayeleri bizim güçlenmemizi istememeleridir. Bu anma töreni vesilesiyle şehidimiz Mehmet Uçar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.'' dedi.

Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Atmaca ise: ''Böylesi bir programda konuşabilmek oldukça güç elbette. Şehidimiz Mehmet, hem Türk milletini hem de üniversitemizi onurlandırdı, şereflendirdi. Bunu her daim göğsümüzü kabartarak dillendireceğiz. Mehmet, öğrencimiz olması yanı sıra benim oğlumun da arkadaşıydı, şimdi onun anma töreni için burada toplandık. Onunla ve tüm şehitlerimizle her daim gurur duyacağız, onları unutmayacağız.''dedi.

Program hediye takdimi ve günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya, program sonrası Şehidimiz Mehmet Uçar'ın ailesini makamında misafir etti.