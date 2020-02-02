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Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı

Hakkari'de Özel Harekat Grup Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 1 Şubat 1994 tarihinde meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı Mete Okur, mezarı başında dualarla yad edildi.

02.02.2020 06:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 06:51Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı
'de Özel Harekat Grup Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 1 Şubat 1994 tarihinde meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan Onbaşı Mete Okur, mezarı başında dualarla yad edildi.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından Hakkari'de Özel Harekat Grup Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 1 Şubat 1994 tarihinde meydana gelen çığ felaketi sonucu silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşen Jandarma Onbaşı Mete Okur, 26. seneyi devriyesinde Bayburt merkeze bağlı Çayıryolu köyünde kabri başında anıldı.

Anma programına Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, kurum müdürleri, şehit yakınları, jandarma ve personeli ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişinin okunmasının ardından program, Kur'an-ı kerim tilavetiyle sona erdi.

Öte yandan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, törende Şehit Jandarma Onbaşı Mete Okur'un fotoğrafının olduğu ve ay yıldızlı tişörtü şehidin kardeşi Rahmi Okur'a hediye etti. - BAYBURT

Jandarma, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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