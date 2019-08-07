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Şehit Metin Dalgıç, görev sırasında okuduğu şiirle duygulanırdı

Şehit Metin Dalgıç, görev sırasında okuduğu şiirle duygulanırdıARDAHAN - Kars'ta görev yaptığı sırada yaralanan, yaklaşık 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ardahan Çıldırlı Şehit Uzman Çavuş Metin Dalgıç'ın sosyal medyada yer alan şiiri herkesi duygulandırdı.

07.08.2019 21:22
Şehit Metin Dalgıç, görev sırasında okuduğu şiirle duygulanırdı
Şehit Metin Dalgıç, görev sırasında okuduğu şiirle duygulanırdı
ARDAHAN - Kars'ta görev yaptığı sırada yaralanan, yaklaşık 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ardahan Çıldırlı Şehit Uzman Çavuş Metin Dalgıç'ın sosyal medyada yer alan şiiri herkesi duygulandırdı.
Kocaeli Gebze'de önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Uzman Çavuş Metin Dalgıç, Kars'ta görev yaptığı sırada teröristlerle girilen çatışmada yaralanmıştı. Yaklaşık 45 gün boyunca Kars Devlet Hastanesi, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dalgıç Pazar günü hayatını kaybederek şehit olmuştu.
Paylaştığı videodaki okuduğu şiirle uzun süre sosyal medyada yer alan, Ardahan Çıldırlı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Metin Dalgıç okuduğu şiirle herkesi hüzünlendirdi. Şehit Uzman Çavuş'un şiiri paylaşım rekoru kırıyor.

Kars, Genel

Kaynak: İHA

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