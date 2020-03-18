Şehit mezarları ziyaret edildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle şehitlerin mezarları ziyaret edildi.
18.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:49
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle şehitlerin mezarları ziyaret edildi.
İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve ilçe protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - MALATYA
İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve ilçe protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Doğanşehir, Malatya, Güncel
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