Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan şehit mezarları ziyaret edilerek bayraklar yenilendi.

Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi
13.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:09
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan şehit mezarları ziyaret edilerek bayraklar yenilendi.

Uludere'de bulunan şehit mezarları bakımdan geçirildi. Uludere Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit mezarlıklarının başında bulunan ve çeşitli nedenlerle yıpranan bayraklar ve bayrak direklerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Kaymakamlık ekipleri tarafından ilçede bulunan tüm şehit mezarlarının bakımları yapılarak bayrakları yenilendi. Şehit aileleri, şehit mezarlarının bakımını yapan kaymakamlık ekiplerine teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Şehitliklerimizin bayraklarını değiştirmek için bugün buradayız. Kabirlerin belli aralıklarla bakımları ve temizliklerini yapıyoruz. Vatanının bekası uğruna canını siper eden şehitlerimizin manevi mirasını önemseyerek hareket ediyoruz. Bin yıldır bu topraklarda her türlü mücadeleyi veriyoruz. Tarih boyunca dini millet ve vatanı için canını feda eden bütün şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakamlık, Uludere, Şırnak, Güncel, Haber

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