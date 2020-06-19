Şehit mezarlarının gönüllü bakıcısı

Kilis'te, sınır hattında şehit olan askerlerin defin edildiği tarihi şehitlikteki mezarların bakıcılığını Abdurrahim Kiremitçi adlı vatandaş gönüllü yapıyor.

Şehit mezarlarının gönüllü bakıcısı
19.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:03
Kilis'te, sınır hattında şehit olan askerlerin defin edildiği tarihi şehitlikteki mezarların bakıcılığını Abdurrahim Kiremitçi adlı vatandaş gönüllü yapıyor.

1960-1971 yılları arasında Suriye sınırında görev yaparken şehit olan Kilis 122 Sınır Jandarma Alayında görev yapan çok sayıda asker, Kilis Asri Mezarlıkta defnedildi. O dönemde ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle memleketlerine gönderilemeyen şehit askerler için şehitlik oluşturulmuştu. Şehit mezarlığına yakın aile kabristanı bulunan Abdurrahim Kiremitçi tarafından mezarların bakımı ve temizliğinin yapıldığı, mezarların bir çoğunun yerinde olmadığı, öylece bırakıldığının İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapılması üzerine Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e talimat vererek şehit mezarları yapılmıştı.

Şehit mezarlarının gönüllü bakıcılığı ve temizliğini yapan Abdurrahim Kiremitçi, 6 ay önce İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapılmasından sonra şehit mezarlarının yapıldığını ifade ederek, "Bu şehit mezarların mezar taşları yoktu, sahipsizdi, biz mezar yerimize geldiğimizde temizliğini yapıp, sulayıp fatiha okuyorduk. Valimizin talimatıyla şehitlerimiz gereken değeri gördü. Mezarları yapıldı. Sağ olsunlar, o zaman bende söz vermiştim, ben ölüp gidene kadar, şehit mezarlarının bakımını ve temizliğini ben yapacağım diye, bakıyorum, bütün emeklerim helal olsun, bundan sonrada bakmaya devam edeceğim" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: İhlas Haber Ajansı, Kilis, Güncel, Haber

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