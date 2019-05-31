Şehit mezarlıklarında bakım çalışmaları yapıldı

Karabük
İl Özel İdaresi tarafından şehitlik mezarlarında, Ramazan Bayramı
öncesinde yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı.
Yapılan çalışma hakkında konuşan Genel Sekreter Mehmet Uzun
, "Vatanımız, milletimiz, milli değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını onlara yakışır hale getirmek üzere İlimiz Valisi Fuat Gürel' in talimatları ve milletvekillerimizin katkılarıyla Karabük merkez ilçemizde; Aydınlık evler, Beşbinevler, Kapullu ve Öğlebeli mezarlıklarında bulunan şehitliklerde İdaremizce yenileme ve bakım çalışmaları yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Şehitlerimize de tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Mehmet Uzun
, Sekreter
, Ramazan Bayramı
, Karabük
, Güncel