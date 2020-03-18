Menü
Haberler ›› Güncel ››Şehit Müdür Yardımcısı Turan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanacak - Güncel

Şehit Müdür Yardımcısı Turan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanacak

Ağrı'da 16 gün önce düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

18.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:41
Şehit Müdür Yardımcısı Turan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanacak
Ağrı'da 16 gün önce düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehidin naaşının bugün memleketi Elazığ 'a getirilerek yarın toprağa verileceği bildirildi.

2 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'da yaralanmıştı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam şehit oldu.Şehit Turan'ın naaşının bugün Ankara'dan Elazığ'a getirilerek, yarın toprağa verilmesinin planlandığı bildirildi.

Öteyandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,"Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yapmıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Elazığ, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti