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Şehit Müdür Yardımcısı Turan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Müdür Yardımcısı Turan son yolculuğuna uğurlandı Ağrı'da düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanıp önceki gün şehit olan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

19.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:48
Şehit Müdür Yardımcısı Turan son yolculuğuna uğurlandı
ELAZIĞ - Ağrı'da düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanıp önceki gün şehit olan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.
2 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 çocuk babası Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'da yaralanmıştı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün akşam şehit oldu. Dün uçakla Elazığ'a getirilen şehidin naaşı bugün Maden'in Karatop köy mezrasına götürüldü.Köyde öğle namazına müteakip köy meydanında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, vatandaşlara tüm dünyada görülen korona virüs sebebi ile gönül selamı vermeleri gerektiğini aktardı.
Cenaze namazına Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, ilçe protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Müdür Yardımcısı Turan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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Şehit Müdür Yardımcısı Turan son yolculuğuna uğurlandı
Etiketler : Genel

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