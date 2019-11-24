Haberler » 3. Sayfa » Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı - Haber

Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde zırhlı kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

24.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:57Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde zırhlı kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit için GAP Havaalanı'nda tören düzenlendi.

TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, dün zırhlı kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Akkaya için Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi törenin ardından memleketi Afyonharahisar'ın İscehisar ilçesine uğurlandı.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve askeri erkan katıldı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:09 Fatih'te sahte evrak operasyonu: 2 gözaltı
12:01 İstanbul'da feci ölüm sonrası tekme ve tokatlı kavga kamerada
11:52 Söke'de koltuk tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu
11:48 Aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu 25 şahıs tutuklandı
11:45 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz adliyeye sevk edildi
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
24.11.2019 12:15:41