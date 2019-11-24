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Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı

Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kaza sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

24.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:42
Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kaza sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit için Şanlıurfa GAP Havaalanın tören düzenlendi.
TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, dün yaşanan kaza sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Akkaya için Şanlıurfa GAP Havaalanında tören düzenlendi. Şehidin cenazesi törenin ardından memleketi Afyonharahisar'ın İscehisar ilçesine uğurlandı.
Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Askeri Erkan katıldı.
MSB'den Açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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