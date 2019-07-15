"Şehit Necmettin öğretmenimizi çok özlüyoruz"

CUMA SARI - Şanlıurfa
'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli
'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın Siverek'teki öğrencileri, öğretmenlerine özlem duyuyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde şehit Necmettin Yılmaz'ın adının verildiği ilkokulda eğitim gören öğrencileri, öğretmenlerinin şehadetinin ikinci yılında ona olan özlemlerini dile getirdi.
Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencisi Birgül Subay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerini unutamadıklarını söyledi.
Yılmaz'ın bir baba gibi kendileriyle ilgilendiğini anlatan Subay, "Öğretmenimizin şehit edilmesinin üzerinden 2 yıl geçti ancak biz onu çok özlüyoruz. Okula gelirken yanında bize mutlaka pasta, bisküvi getirirdi. Onu çok seviyorduk, o da bizi severdi. Bizim ev okula yakın olduğu için sürekli gelirdi. Ben de onun gibi öğretmen olmak ve onun gibi öğrenci yetiştirmek istiyorum. Onun yaptığı gibi öğrencilerime kahve olsun pasta olsun getirmek istiyorum." dedi.
Öğrencilerden Hasan Çaçan da şehit Necmettin Yılmaz'ı son gören öğrenci olduğunu belirtti.
Memleketine gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanan öğretmenine yardım ettiğini dile getiren Çaçan, şunları kaydetti:
"Bana 'Gel eşyalarımı toplamaya yardım et, gideceğim.' dedi. Ben de kendisine yardım ettim ve bavulunu arabaya taşıdım. Fazla kalan elbise ve malzemelerini ise boş odaya koyduk ve vedalaştık. Yola çıkmadan önce arabadan bana seslenerek 'Annene ve babana selam söyle.' dedi. Eve gittim ve daha sonra da internetten baktığımda Necmettin hocamızın yolda şehit olduğunu gördük, çok üzüldüm. Annesine babasına Allah sabırlar versin, mekanı cennet olsun. Onlar üzülmesin, bizde onların çocuğuyuz."
"Bize 'Hep sizinle olacağım' derdi"
Öğrenci Güneş Subay, Necmettin Yılmaz ile okul bahçesinde oyun oynadıklarını, onunla çok güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.
Hayatı boyunca öğretmenini örnek alacağını anlatan Subay "Bize sürekli 'Hep sizinle olacağım.' derdi. Onu çok seviyorduk, keşke o hep yanımızda olsaydı. Bir gün annemin yanına gelerek 'Sakın Güneş ve Birgül'ü okuldan çıkarmayın, onlar da okuyup benim gibi öğretmen olsun ve öğrenci yetiştirsinler.' dedi. Ben de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz gibi öğretmen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.
Çiftçibaşı Mahallesi sakini Mustafa Subay ise şehit sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı rahmetle andıklarını belirterek, "Kendisini seviyorduk, kendisine minnettarız. Sık sık evimize gelirdi ki kendisine kapımızın sürekli açık olduğunu söyledik. Ne ihtiyacı varsa göreceğimizi de söyledik ve kendisine yardımcı olmaya çalışıyorduk." dedi.
Yeni yapılan okula da şehidin ismi verilecek
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, mahallede yapımı süren ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılması planlanan 12 derslikli ilkokul/ortaokula da Şehit Necmettin Yılmaz'ın isminin verileceğini söyledi.
Kapanoğlu, şehidin isminin yaşatılacağı yeni binanın kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti.
Öğretmen Necmettin Yılmaz, görev yaptığı Şanlıurfa'dan 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için memleketi Gümüşhane'ye dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli'de kaçırılmıştı.
Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı üzerinde bulunmuştu.