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Şehit Nevzat Kaya için Mevlid-i Şerif okundu

Mardin'in Dağgeçit ilçesinde 28 Aralık 1993 tarihinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'yı şehadet yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okundu.

30.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:50 Şehit Nevzat Kaya için Mevlid-i Şerif okundu
'in Dağgeçit ilçesinde 28 1993 tarihinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'yı şehadet yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okundu.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından "Şehidim Emanetinle Huzur'dayız" projesi kapsamında 28 Aralık 1993 tarihinde Mardin'in Dağgeçit ilçesinde Klavuz komutanlığı emrinde görevini icra ederken teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya için 26. sene-i devriyesinde Ulu Camide Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Öte yandan İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun eşi Zehra Başoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'in eşi Mine Bilgiç tarafından Şehit Nevzat Kaya'nın Akduran Köyünde ikamet eden ailesi ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. - BAYBURT

Nevzat Kaya, Aralık, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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