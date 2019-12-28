Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Bayburt
İl Jandarma Komutanlığı, 28 Aralık 1993 tarihinde Mardin'in Dağgeçit ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'yı şehadet yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında andı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 28 Aralık 1993 tarihinde Mardin'in Dağgeçit ilçesinde Klavuz komutanlığı emrinde görevini icra ederken teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya 26. sene-i devriyesinde Akduran köyünde kabri başında anıldı.
Öz geçmişinin okunarak, duaların edildiği anma törenine İl Jandarma Komutanlığı personeli, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, İl Müftülüğü personeli, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği yöneticiler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT