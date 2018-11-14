Şehit Nişanlısının Adını Kütüphanede Yaşatacak

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52

Isparta'da Ayşegül Köse, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan nişanlısı Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın anısına kütüphane kurdu.Köse, Yılmaz ve arkadaşlarının kahramanlığını unutturmamak için mezun olduğu Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesinde kütüphane oluşturmaya karar verdi.Bağışlanan kitaplarla kütüphane kuran Köse, nişanlısının adını kütüphanede yaşatacak olmanın gururunu yaşıyor.Kütüphanenin açılışına şehidin ailesinin yanı sıra, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç ve öğrenciler katıldı.Vali Seymenoğlu, böyle güzel bir proje dolayısıyla şehidin ailesini tebrik etti.Türk milletinin her zaman şehadet mertebesine ulaşmak için hazır bulunduğunu kaydeden Seymenoğlu, bu durumun Türk milletinin en büyük özelliği olduğunu vurguladı.Seymenoğlu, "Son yıllarda uluslararası arenada, gerek ülke içindeki hainlerle iş birliği yapanlar gerekse de yurt dışındaki hainleri üzerimize salarak bizleri yok etmeye, yıkmaya yemin etmiş binlerce hain var. Ancak ülkemiz çok güçlü, ezanımız dinmez, bayrağımız inmez." ifadesini kullandı."Gururluyuz"Şehit Yılmaz'ın nişanlısı Ayşegül Köse de gururlu olduklarını, fakat her zaman eksik kalacaklarını dile getirdi.Şehitlerin unutulmaması gerektiğini ifade eden Köse, "Kalbimiz yansa da bir tarafımız hep buruk olsa da Ali'mizle gurur duya duya bugün onun adını verdiğimiz kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür. Şehitlerin isimlerini yaşatmak için ant içtik." diye konuştu.Konuşmaların ardından şehidin dedesi Ali Yılmaz tarafından Kuran-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.