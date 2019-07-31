Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa anıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, olayın yıl dönümünde anıldı. Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir (58), "Geçen yıl bu saatlerde ölüm haberlerini almıştık. Bir senedir acımız hiç dinmedi" dedi.

Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille eşi astsubay çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeğin şehadetinin 1'inci yıl dönümü nedeniyle Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ailesi, sade bir anma töreni yaptı. Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir, kızı ve torununun mezarını ziyaret etti. Suudiye Demir mezarlığa geldiğinde, "Yavrum geldim, yavrularım. Kuzularım yanınıza geldim" diyerek duygu dolu anlar yaşadı. Kızının ve torununun mezar taşlarındaki fotoğraflarını seven Suudiye Demir gözyaşı döktü.

'BİR SENEDİR ACIMIZ HİÇ DİNMEDİ'

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suudiye Demir, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Mekanları cennet olsun. Acımız büyük. Geçen yıl bu saatlerde ölüm haberlerini almıştık. Bir sene oldu. Bir senedir acımız hiç dinmedi. Aynı bugünkü gibi duruyor acısı. İçimizde özlem var. Kardeşleri, hepsi özlem içerisinde. Adını anamıyoruz. Ziyaretler devam ediyor. Herkes yanımızda oldular. Milletimizden, devletimizden Allah razı olsun. Her zaman yanımızda ve yardımcı oldular" dedi.

BEDİRHAN MUSTAFA'NIN KÜÇÜK MEZARI YÜREK BURKTU

Türkiye'nin en küçük şehitlerinden olan Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesinin Şarkışla ilçesindeki şehitlikteki mezarının mermer olarak düzenlendiği görüldü. Şehit annesinin yanı başında bulunan Bedirhan Mustafa bebeğin, küçük mezarı görenleri hüzünlendirdi. AİLENİN EVİNE ZİYARET

Olayın yıl dönümü nedeni ile Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da Suudiye Demir'i evinde ziyaret etti. Demir'in evinde kızı ve torunu için ayrılan bölümde eşyalarının ve fotoğraflarının bulunduğu görüldü. Bedirhan Mustafa bebeğin cenaze töreni sırasında kullanılan ve 'bebek' yazılı içi boş fotoğraf çerçevesinin yanındaki penguen oyuncağı dikkat çekti. Sivas Valiliği de sosyal medya hesaplarından yıl dönümünü andı. Valiliğin anma mesajında "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'yı vefatlarının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz" denildi.



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